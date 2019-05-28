مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير عجلتين وصهريجين في علاس

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكنوا من قتل عشرة ارهابيين وتم تدمير عجلتين لهما نوع بيك اب أحدهما مفخخة".

وأوضحت، أنه تم أيضاً تدمير "صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح الدين".