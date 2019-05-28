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مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير عجلتين وصهريجين في علاس

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكنوا من قتل عشرة ارهابيين وتم تدمير عجلتين لهما نوع بيك اب أحدهما مفخخة".

وأوضحت، أنه تم أيضاً تدمير "صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح الدين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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