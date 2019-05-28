باريس تكثف جهودها لمنع إعدام 'دواعش' فرنسيين في العراق

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة فرانس إنتر، إن "بلاده تكثف جهودها لتجنيب متشددين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش".

وكانت وزارة الخارجية قد صرحت، امس الاثنين، بأنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.



وقالت في بيان لها ان السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية.

يذكر ان القضاء العراقي اصدر لغاية الان احكاما بالاعدام بحق ستة فرنسيين انتموا لتنظيم "داعش" خلال سيطرته على مناطق في العراق وسوريا.

