وكانت وزارة الخارجية قد صرحت، امس الاثنين، بأنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية.
وقالت في بيان لها ان السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية.
يذكر ان القضاء العراقي اصدر لغاية الان احكاما بالاعدام بحق ستة فرنسيين انتموا لتنظيم "داعش" خلال سيطرته على مناطق في العراق وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس تكثف جهودها لمنع إعدام 'دواعش' فرنسيين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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