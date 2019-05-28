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مجلس كربلاء يمهل وزارة الكهرباء أسبوعاً للالتزام بحصتها من الطاقة

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وجاء في بيان للمجلس تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس المحافظة قرر، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، منح وزارة الكهرباء أسبوعاً للالتزام بحصتها من الكهرباء".

وأضاف المجلس في بيانه، أنه "بخلاف ذلك تخرج كربلاء من السيطرة المركزية".

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