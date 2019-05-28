القبض على 'ارهابي' بحوزته متفجرات في هيت

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارزها في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار"، مبينا ان عملية القبض كانت "نوعية واتسمت بالدقة ورد الفعل السريع نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة".



واشارت الى "ضبط بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير تضمنت حزام ناسف عدد ١ ، عبوات لاصقة عدد ٦ ، وسائط تفجير عدد ٤، بطارية ٩ فولت عدد ٤ ، عبوة ناسفة محلية الصنع ٢ ، عبوة بلاستيكية عدد ٢ ، قداحة تفجير كهربائية عدد ٣ ، موبايل مسلك عدد ٢ ، بالإضافة إلى عبوة ناسفة على شكل رمانة وازرار تفجير"، موضحة أنه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

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