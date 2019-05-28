بث مباشر على فيسبوك ينتهى عام 2500

وجد الصندوق العالمي للحياة البرية وسيلة لإقناع سكان الكوكب وسلطات الدول التي لا تزال تستخدم البلاستيك للأغراض المنزلية بضرره. في 10 مايو/ أيار، تم إطلاق بث مباشر عبر الإنترنت علىFacebook يوضح كيف تتحلل زجاجة بلاستيكية.وأشار الصندوق العالمي للطبيعة، أن الأمر سيستغرق ما يقرب من 450 عاما لتتحلل الزجاجة تمامًا؛ وهذه مدة البث المباشر.





يمكن لجميع الأشخاص غير المبالين بالبيئة التوقيع على عريضة تطالب بوقف تلويث الكوكب بالبلاستيك على موقع البث. وقد تفاعل أكثر من 500 ألف شخص مع المبادرة ووقعوا على الوثيقة.

اليوم ، تراكم أكثر من تسعة مليارات طن من البلاستيك على الأرض. 10% في محيط العالم، وتسمم سكانه. من عام 2021، سيتم حظر استخدام الأغراض البلاستيكية والصحون وأنابيب الشرب وغيرها من المواد رسميًا في الاتحاد الأوروبي.