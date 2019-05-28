في واقعة نادرة ... 'الولادة العذرية' لأناكوندا

وبفحص الحمض النووي للثعابين الوليدة، وجد أنها تحمل صفات الأفعى الأم نفسها.
وأوضح الباحثون أن الأفعى التي أنجبت ثعابين عدة نفق أغلبها ما عدا اثنين، استطاعت الإنجاب دون اتصال جنسي، عبر ما يسمى آلية "الولادة العذرية"، التي تعد شائعة الحدوث بين النباتات والحشرات، ولكنها نادرة بالنسبة إلى الفقاريات.
وتعتبر هذه الحالة الثانية المؤكدة لهذا النوع من الأفاعي.
وذكر الباحثون أن ملابسات عملية الإنجاب غير واضحة، في ظل الاهتمام الشديد بالثعبانين الوليدين.
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