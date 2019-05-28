"هنت" يسوق خلافته لـ"ماي" بتعهد إبرام اتفاق خروج من "الاتحاد"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن السعي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون "انتحارا سياسيا" مضيفا أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا حل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وخالف بقية المرشحين البارزين لخلافة ماي وقال إن التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في موعد محدد باتفاق أو بدون اتفاق سيواجه رفضا من أعضاء البرلمان الذين يعارضون الخروج بدون اتفاق وسيؤدي إلى انتخابات عامة.

وكتب هنت في صحيفة (ديلي تليجراف) "محاولة الخروج بدون اتفاق عبر انتخابات عامة ليس حلا إنه انتحار سياسي".

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وأضاف "لذلك فإن الحل الوحيد هو اتفاق مختلف وهو ما سأسعى له إذا أصبحت زعيما".

وهنت واحد من 10 أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين رشحوا أنفسهم حتى الآن لخلافة ماي.

وذكر هنت أن بريطانيا تحتاج اتفاقا جديدا للخروج وفريقا جديدا للتفاوض، يشمل مؤيدين للانفصال من حزب المحافظين وأعضاء من الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية.

وقال إن هناك حاجة لإعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج التي أبرمتها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني، مضيفا أن الترتيب الخاص بأيرلندا قد يتغير.

وأعلنت تريزا ماي الأسبوع الماضي أنها ستتقدم باستقالتها من رئاسة الوزراء بعدما فشلت في التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.