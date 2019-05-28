الجيش التركي يبدأ عملية تستهدف الأكراد في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن الجيش بدأ عملية تستهدف الأكراد في شمال العراق وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران، أمس الإثنين، ثم بدأت فرق القوات الخاصة في هجوم بري ممن منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا.

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ولطالما يشن الجيش التركي عمليات عسكرية ضد الأكراد في العراق وسوريا بزعم "خطورتهم على أمن تركيا".

وأدت العمليات العسكرية للجيش التركي، وتحديدا القصف المدفعي والجوي، إلى مقتل العديد من المدنيين وتشريد القرويين من مناطقهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنى التحتية للمنطقة.

وكان حزب العمال الكردستاني قد انتقل في تسعينيات القرن الماضي من تركيا وسوريا إلى داخل الأراضي العراقية، وأقاموا ثكنات لهم أبرزها المعقل الرئيسي لهم في منطقة "قنديل"، الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.

واستغلت أنقرة الأمر لتنقل عملياتها المسلحة إلى داخل الأراضي العراقية، كما استخدمت الاتفاق الأمني مع بغداد، الذي يسمح لها بالتوغل لمسافة 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، لإطالة أمد عملياتها المسلحة.