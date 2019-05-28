الإعدام لفرنسيين أدينا في العراق بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة في بغداد، الثلاثاء، حكما بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي (33 عاما)، وكانا قد نقلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير/كانون الثاني.