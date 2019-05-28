"بلومبرج": تركيا تلمح لأول مرة إلى تأجيل استلام "إس-400" الروسي

أشار مسؤول تركي كبير لأول مرة إلى أن تسلم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" قد يتم بعد الموعد المحدد، وفقاً لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.



وقالت "بلومبرج"، الثلاثاء، إن التلميح ربما يمنح تركيا المزيد من الوقت لتجنب مواجهة تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى تصريح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لقناة "خبر ترك" في وقت متأخر من أمس الإثنين، والذي قال فيه إن "التسليم قد لا يتم في يونيو/حزيران، ولكنه سيحدث في الشهور المقبلة".

وأوضحت الوكالة أن التسليم كان مقرراً في البداية في يوليو/تموز المقبل، ولكن موسكو عرضت تقديم الموعد إلى يونيو/حزيران، وفقاً للحكومة التركية.

وأضافت أنه لم يتضح سبب ومدة تأجيل تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي لتركيا.

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وكانت أنقرة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعمل مع واشنطن لتحديد موعد لزيارة محتملة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تركيا.

وذكرت "بلومبرج" أن الزيارة ربما تجرى في يوليو/تموز المقبل.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطالب أمريكية بتأجيل شراء نظام الدفاع الروسي "إس-400"، الأمر الذي أغضب إدارة ترامب وأثار تهديدات بفرض عقوبات صارمة.

وقال وزير الدفاع التركي إن بلاده ستستكمل تقييم اقتراح الولايات المتحدة الأخير بيع نظام الدفاع الجوي "باترويت" بحلول أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي.

وحذرت من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات "إف-35". ولم يعلق أكار على التكهنات بشأن شراء تركيا الجيل الخامس من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو 57".