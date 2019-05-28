قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الجزيرة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت صباح اليوم الثلاثاء سيارة مفخخة في منطقة الجزيرة العراقية الواقعة بين قضائي حديثة وبيجي ما أدى لسقوط قتلى ومصابين. وقالت مصادر هناك إنه شوهدت سيارات إسعاف تحمل مصابين وطوقت الشرطة موقع الحادث وشددت من الإجراءات الأمنية حوله. وعلى الرغم من أن الجيش العراقي أعلن تطهير كامل أراضيه من تنظيم داعش الإرهابي فإن خلايا نائمة تنفذ تفجيرات كل حين وآخر هناك.

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