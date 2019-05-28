برئاسة بوتين والسيسي.. "سوتشي" تستضيف قمة روسيا أفريقيا 24 أكتوبر

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/5/28 02:05 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي ونظيره المصري -أرشيفية
تستضيف مدينة سوتشي الروسية أكتوبر/تشرين الأول المقبل قمة لموسكو مع أفريقيا تهدف إلى تنمية التعاون في كافة المجالات.
ووفق بيان للخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، فإن القمة التي تأتي تحت عنوان "روسيا - أفريقيا" تنعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في 24 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقالت إنه "حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية الفرعية".
وتركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.
كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة.
وتبحث القمة كذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومن المتوقع أن تتبنى إعلاناً سياسياً حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي.
وأشارت إلى أن رئيسي مصر وروسيا سيفتتحان يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل منتدى اقتصاديا، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات.
ويسفر المنتدى عن التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وفق البيان.
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