إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

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بروكسل
أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران والملاحة الجوية (يوروكونترول)، عن إغلاق المطار وإلغاء كافة الرحلات منه.وقامت سلطات مطار زافنتم الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل بإخلائه من الركاب والعاملين بعد
ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.
وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران والملاحة الجوية (يوروكونترول)، عن إغلاق المطار وإلغاء كافة الرحلات منه.
وقامت سلطات مطار زافنتم الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل بإخلائه من الركاب والعاملين بعد الانفجارين الذين وقعا حسبما أفادت الإذاعة الرسمية آر بي تي إف الناطقة بالفرنسية استنادا إلى شاهد بالقرب من بوابة المسافرين إلى الولايات المتحدة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
ووقع انفجاران في مطار بروكسل بعد فترة قصيرة أحدهما وقع في قاعة المغادرة الدولية بالقرب من مكاتب الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط بروكسل الجوية، بينما وقع الآخر في مدرج المطار بحسب ما قالته الصحافة الفرنسية.
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