مصرع تلميذة وإصابة 15 آخرين بواقعة طعن في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقيت تلميذة مصرعها وأصيبت 12 أخريات على الأقل، في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.
وقال مسؤول محلي "إن ثلاثة بالغين أصيبوا، وإن أحدهم لا تظهر عليه العلامات الحيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مشتبها به احتجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقا.
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