كتب محمود عبد الراضي
بملابس الإحرام يظهر البطل هشام شتا فى صور له عبر الانترنت، تلك الصور التى حجزت مكاناً فى قلوب الناس، خاصة بعد استشهاد البطل، وهو يؤدى واجبه المقدس بكرداسة.
ويحكى والد البطل قصة استشهاده، مؤكداً أنه استشهد فى مذبحة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، مضفياً: "روح نجلى الشهيد تحيط بنا فى كل وقت وكل مكان نذهب إليه نشعر به، وكأنه يجلس معى أنا ووالدته، ونشعر وكأنه حى بيننا، وحينما نذهب لزيارته فى قبره نشعر، وكأنه فوق الأرض وليس تحت تراب القبر، ونشعر وكأن الحادث كان بالأمس وكأنه يغيب عنا فى مأمورية مثل تلك التى كان يخرج فيها".
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كانت هذه تفاصيل خبر افتكروهم فى رمضان.. هشام شتا تصدى لإرهابى كرداسة حتى نال الشهادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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