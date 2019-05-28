لفتت وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "إبتداءً من اليوم ولغاية ثلاثة أشهر، يمكن للمواطنين الاستفادة من التخفيضات على رسوم الاشتراكات ​الجديدة​ بقدرة 15 امبير من 397000 ل.ل. الى 131000 ل.ل. و20 امبير من 396000 ل.ل. الى 163000 ل.ل.".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: تخفيض ​​​​​​​رسوم اشتراكات الكهرباء الجديدة​​​​​​​ خلال الثلاثة أشهر القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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