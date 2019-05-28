انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان ​إقليم كردستان​ ​العراق​ ​نيجيرفان البارزاني​ رئيساً جديداً للإقليم وحصل على أصوات 68 عضواً من أصل 81 في البرلمان. وشهدت مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني، والجيل الجديد. وجدير بالذكر أن البارزاني كان يشغل منصب رئيس ​حكومة​ إقليم كردستان قبل انتخابه رئيساً اليوم.

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