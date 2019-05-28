النشرة: الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في ريفي ادلب وحلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ استهدف بشكل مكثف مواقع تنظيم "​جبهة النصرة​" والمجموعات المرتبطة بها في ريفي ادلب وحلب حيث استهدف تجمعاتهم في قرى وبلدات ​خان شيخون​ وجبالا وحزارين والدار الكبيرة ومعرة ماتر ومعرةحرمة وكفرعويد و​كفرنبل​ وكنصفرة واريحا في ريف ​محافظة إدلب​، كما استهدف الطيران الحربي محاور تحرك المسلحين في بلدة الزربة ومنطقة إيكاردا ب​ريف حلب​ الجنوبي واستهدف تجمعاتهم ب​الصواريخ​ في الفوج 46 بريف حلب الغربي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم الى ذلك اصيب شخص اثر ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ استهدفت سيارته وسط مدينة الدانا ب​ريف إدلب الشمالي​".

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