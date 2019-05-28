اللقيس التقى نظيره الفرنسي واتفق معه على توقيع إتفاقية تعاون زراعي بين البلدين

استقبل وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيّوم وزير الزراعة حسن اللقيس يرافقه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان ومدير عام الزراعة لويس لحود والمستشار في السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان ومدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم.
وخلال الإجتماع، شكر اللقيس، فرنسا على دعمها الدائم للبنان على مختلف الاصعدة خاصة في المجال الزراعي، ووجه دعوة الى نظيره الفرنسي لزيارة بيروت، ووعد وزير الزراعة الفرنسي بتلبيتها في الخريف المقبل خلال زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان.
كما اتفق الجانبان على توقيع إتفاقية تعاون زراعي بين لبنان وفرنسا تتضمن تفعيل الارشاد الزراعي والتعاونيات الزراعية وتطوير المدارس الزراعية واعتماد مختبرات مرجعية من قبل فرنسا في لبنان والمساهمة في تطوير مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري وفرق الكشف على الصيدليات الزراعية والاهتمام بالمناطق الريفية وصغار المزارعين والمرأة ودعم فرنسا لمشروع الاربعين مليون شجرة.
و اتفق اللقيس مع نظيره الفرنسي على دعم فرنسا لزيادة الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية الى دول الاتحاد الاوروبي. ونوه الوزير الفرنسي بعمل وجهود وزارة الزراعة اللبنانية في مجال تسويق منتوجات المونة والمطبخ اللبناني الى الدول الاوروبية وأعلن غيّوم عن دعمه لتسويق المأكولات اللبنانية لما تتمتع به من مواصفات مميزة.
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