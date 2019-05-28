اللقيس التقى نظيره الفرنسي واتفق معه على توقيع إتفاقية تعاون زراعي بين البلدين

استقبل وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيّوم وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ يرافقه سفير ​لبنان​ في ​فرنسا​ رامي عدوان ومدير عام الزراعة ​لويس لحود​ والمستشار في ​السفارة اللبنانية​ في ​باريس​ زياد طعان ومدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم.

وخلال الإجتماع، شكر اللقيس، فرنسا على دعمها الدائم للبنان على مختلف الاصعدة خاصة في المجال الزراعي، ووجه دعوة الى نظيره الفرنسي لزيارة ​بيروت​، ووعد وزير الزراعة الفرنسي بتلبيتها في الخريف المقبل خلال زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان.

كما اتفق الجانبان على توقيع إتفاقية تعاون زراعي بين لبنان وفرنسا تتضمن تفعيل الارشاد الزراعي و​التعاونيات​ الزراعية وتطوير ​المدارس​ الزراعية واعتماد مختبرات مرجعية من قبل فرنسا في لبنان والمساهمة في تطوير مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري وفرق الكشف على ​الصيدليات​ الزراعية والاهتمام بالمناطق الريفية وصغار ​المزارعين​ و​المرأة​ ودعم فرنسا لمشروع الاربعين مليون شجرة.

و اتفق اللقيس مع نظيره الفرنسي على دعم فرنسا لزيادة ​الصادرات​ الزراعية النباتية والحيوانية الى دول ​الاتحاد الاوروبي​. ونوه الوزير الفرنسي بعمل وجهود ​وزارة الزراعة​ اللبنانية في مجال تسويق منتوجات المونة والمطبخ اللبناني الى الدول الاوروبية وأعلن غيّوم عن دعمه لتسويق المأكولات اللبنانية لما تتمتع به من مواصفات مميزة.