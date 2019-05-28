كيدانيان: التوقعات بالنسبة للموسم السياحي ستكون أفضل من السبع سنوات الماضية

أكد وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان أن "أبواب الوزارة مفتوحة لأي تعاون ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما أطمح إليه هو أن ​لبنان​ بكل مقوماته وخصوصا بمطبخه وهو علامة فارقة أن يكون رائدا ومكانا لتوق السياح لزيارته".

وفي تصريح له بعد زيارته نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أكد كيدانيان أن "لدي قناعة من خلال النقابة والجودة والخبرة والضيافة التي تتميزون بها، ستمكنكم من جذب السائح من خلال المطبخ اللبناني الذي تقدم خطوات بفضل قانون ​سلامة الغذاء​ الذي أعدكم بمتابعة إصدار مراسيمه التطبيقية".

وكشف ان "التوقعات بالنسبة للموسم السياحي جيدة وأعتقد أنها ستكون أفضل من السبع سنوات الماضية والتحدي الذي ألتزم به أن نتخطى موسم 2010 والسنوات المقبلة"، معتبرا ان "الرسم الذي وضع على إشغال الغرف في ​الفنادق​ هو خطوة أساسية لتأمين مداخيل لوزراة السياحة ولإنشاء هيئة تنشيط السياحة ولتسويق لبنان في الخارج".

وتسلم كيدانيان تقريرا من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري وشركتا Boecker وGWR Consulting حول سلامة الغذاء.