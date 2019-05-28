وديع الخازن: جلسة الحكومة الأخيرة أثبتت أن لا بديل عن إلتفاف الشمل الحكومي

إعتبر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أثبتت أن لا بديل عن إلتفاف الشمل الحكومي للقيام بخطوة إنقاذية. وقال في تصريح له اليوم:

أثبتت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري أن لا بديل عن إلتفاف الشمل الحكومي للقيام بخطوة إنقاذية ذهاباً من بنود ​الموازنة​.

فكان لا بدّ، في هذه الأجواء المنفتحة على التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، من إيجاد قواسم مشتركة توفّق بين مفهوم الخصخصة جزئياً لتلبية المطالب المالية الدولية وإبقاء المؤسسات العامة في متناول الدولة وعدم المسّ بلقمة عيش الفقراء.

وإذا كان من حسنة وطنية لهذه الجلسة فهي أنها إستطاعت أن تقيم توازناً لا يمكن تجاهله لخفض العجز بشكل ملموس وفق المعادلة السياسية والإجتماعية الدقيقة في لبنان، والتي لا تحتمل، في ظل الموقف الموحد من القضايا الوطنية والقومية، أي إهتزاز.