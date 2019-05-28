بستاني اعلنت اطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه خلال 6 اشهر

دعت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ المواطنين لمساعدة الوزارة والالتزام بدفع فواتير المياه وتسوية الابار المخالفة، لا سيما واننا فتحنا المجال لتسوية هذه الابار.

ولفتت بستاني خلال اطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية ل​قطاع المياه​، الى انه كي نحقق هذا الهدف جمعنا 5 شركات استشارية لبنانية لاتمام الخطة الوطنية بفترة قصيرة، ودعت الوزارات والمؤسسات للمساعدة بتقديم المعلومات، واشارت الى انها ستعقد مؤتمرا اخر بعد 6 اشهر للاعلان عن الخطة المطلوبة.

واشارت بستاني الى ان الوزارة ستضع الاولوية في المشاريع، وبعد 6 اشهر سنعلن عن المشاريع وكيفية تمويلها. وتحدثت عن تأثير ​النزوح السوري​ على خطط المياه و​الصرف الصحي​ التي اقرها مجلس الوزراء عام 2012، واليوم نحن نعمل على خارطة طريق عملية مع تحديد تواريخ تنفيذ المشاريع.

واكدت ان الوزراة ستعمل على التعامل بجدية مع الابارة المخالفة بعد انتهاء مهلة التسوية.