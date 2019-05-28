لجنة الصحة بحثت اقتراح قانون متعلق بتحديث شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية

بحثت ​لجنة الصحة​ اقتراح قانون متعلق بتحديث شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية حيث لفت رئيس اللجنة النائب ​عاصم عراجي​ إلى أن "​وزارة الشباب والرياضة​ كانت قد وضعت آلية عمل للأندية ولكن هناك أمور لم يلحظها القانون وهي أن النوادي انتشرت بشكل واضح واقترحنا أن تهتم الوزارة بهذا الموضوع لجهة وضع شروط صحية لفتح النوادي فيجب أن يكون مجهزا لجهة عدم استعمال أدوية تكبير العضلات ووضع إسعافات أولية تحفظ ​السلامة العامة​".

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