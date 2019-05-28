لجنة البيئة بحثت اقتراح قانون متعلق بفرز النفايات

بحثت لجنة ​البيئة​ برئاسة النائب ​مروان حمادة​ و حضور وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ موضوع اقتراح قانون متعلق بفرز ​النفايات​. وأكد حمادة أن "​لبنان​ سينطلق لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون 80 عن النفايات وادخال تعديلات على هذا القانون وسينطلق إلى فرز النفايات مما يسهل المراحل الاخرى التي تسهل كل المراحل التي تعالج الآفة الوطنية وهي الفلتان على صعيد النفايات"، مشدداً على أن "الاشهر القادمة ستكون مثمرة جدا على صعيد معالجة المشاكل البيئة في لبنان".

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