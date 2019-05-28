الراعي التقى السيناتور الفرنسي غواشافان وشمس الدين

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع السيناتور الفرنسي سيلفي غواشافان التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونوهت غواشافان برؤية البطريرك الصائبة للامور، وقالت:"شرح لي بوضوح وبالتفصيل ما يمر به لبنان وخصوصا وضع المسيحيين في لبنان والشرق، وطلب مني نقل صورة حقيقية حول ما يعيشه لبنان وحول المشاكل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة".
ومن زوار الصرح البطريركي الوزير السابق ابراهيم شمس الدين الذي شدد على "ضرورة السعي لتطبيق اتفاق الطائف".
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