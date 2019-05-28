سليمان التقى كوبيش: نرحب بالحرص الدولي على الاستقرار في لبنان

أمل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح له بعد لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش ان "يلعب المجلس النيابي دوره في التصويب على مكامن الخلل في الموازنة سعياً إلى الإصلاحات المنشودة وليس فقط لتأمين بعض الشروط الورقية الكفيلة بالاستفادة من "سيدر".
من جهة اخرى رحب سليمان بالحرص الدولي على الاستقرار في لبنان والسعي الدائم لمواكبة تحييده عن صراعات المحاور تنفيذاً لما ورد في إعلان بعبدا وسعياً لإقرار الاستراتيجية الدفاعية، مشدداً على "ضرورة تفعيل عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG لما لها من دور إيجابي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز علاقة لبنان بالدول الصديقة".
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