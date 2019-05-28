سليمان التقى كوبيش: نرحب بالحرص الدولي على الاستقرار في لبنان

أمل رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح له بعد لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ​يان كوبيش​ ان "يلعب ​المجلس النيابي​ دوره في التصويب على مكامن الخلل في ​الموازنة​ سعياً إلى الإصلاحات المنشودة وليس فقط لتأمين بعض الشروط الورقية الكفيلة بالاستفادة من "سيدر".

من جهة اخرى رحب سليمان بالحرص الدولي على الاستقرار في ​لبنان​ والسعي الدائم لمواكبة تحييده عن صراعات المحاور تنفيذاً لما ورد في ​إعلان بعبدا​ وسعياً لإقرار ​الاستراتيجية الدفاعية​، مشدداً على "ضرورة تفعيل عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG لما لها من دور إيجابي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز علاقة لبنان بالدول الصديقة".