بانو: إقرار الموازنة وسلوكها الى مجلس النواب يشكل خطوة إيجابية ولو متأخرة

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "إقرار ​الموازنة​ وسلوكها الى ​مجلس النواب​ يشكّل خطوةً إيجابية، ولو متأخرة، نحو تحقيق إصلاح ​المالية العامة​ واستعادة ثقة المجتمع المحلي والأسرة الدولية، نأمل استكمالها بإصلاحات بنيوية بهدف تحفيز النمو وإنعاش الحركة الاقتصادية والتأسيس لإقتصاد معافى يقوم على رؤية اقتصادية واضحة".

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