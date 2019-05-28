استقالة نائب رئيس بلدية نحلة مع 5 أعضاء من المجلس

تقدم ستة أعضاء من بلدية نحلة من أصل 15 عضوا يتألف منهم المجلس البلدي، باستقالاتهم إلى ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، احتجاجا على عدم التزام رئيس ​البلدية​ باتفاق رعاه "​حزب الله​"، يستقيل بموجبه في منتصف ولايته.

والذين تقدموا باستقالاتهم هم: نائب الرئيس منير شقير والاعضاء: ​علي عيسى​ يزبك، علي راغب يزبك، كرم احمد يزبك، ياسر يزبك، ومحمد عبد الامام يزبك.