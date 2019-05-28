تقدم ستة أعضاء من بلدية نحلة من أصل 15 عضوا يتألف منهم المجلس البلدي، باستقالاتهم إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، احتجاجا على عدم التزام رئيس البلدية باتفاق رعاه "حزب الله"، يستقيل بموجبه في منتصف ولايته.
والذين تقدموا باستقالاتهم هم: نائب الرئيس منير شقير والاعضاء: علي عيسى يزبك، علي راغب يزبك، كرم احمد يزبك، ياسر يزبك، ومحمد عبد الامام يزبك.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة نائب رئيس بلدية نحلة مع 5 أعضاء من المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.