شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب برلمانى بإشادة "صندوق النقد" بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت شهادة مدير صندوق النقد، كريستين لاجارد، بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى، بترحيب من نواب البرلمان، مؤكدين أنها خطوة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصرى.

وقال النائب ماجد طوبيا ، عضو مجلس النواب أن إشادة مدير صندوق النقد، كريستين لاجارد، بنجاح تجربة الإصلاح الإقتصادى المصرى، يؤكد أن التجربة المصرية تمثل قصة نجاح حقيقية يمكن لبقية الدول استلهامها، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التنمية الإقتصادية .

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وتابع عضو مجلس النواب ، أنه بفضل جهود القيادة السياسية أصبحت مصر قبلة المستثمرين، وهذا الأمر يعود لتمتعها بالأمن والآمان والاستقرار، وحجم النمو الاقتصادى وهذه العوامل تعد أبرز المحاور التى تلفت أنظار المستثمرين فى أى دولة فى العالم.

وتابع طوبيا: القيادة السياسية كانت حريصة على خلق مناج استثمارى صالح وبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار من الوهلة الأولى، وذلك من خلال حزمة تشريعات جديدة تصب فى هذا الصدد، بالإضافة للحفاظ على الأمن والاستقرار، بجانب استعادة مصر لمكانتها فى القارة السمراء، وعلى الصعيد الإقليمى والعالمى، وهناك الكثير من التقارير التى تفيد بذلك، وبالفعل أصبحت مصر محط أنظار الكثير من المستثمرين على مستوى العالم.

وأضاف طوبيا، أن المشروعات القومية وشبكة الطرق التى تم الانتهاء منها والأنفاق، كل هذا جعل مصر لها مستقبل واعد للاستثمار فى المنطقة، مؤكدا أن مصر تسير بخطى سريعة نحو الأمام وهذا بفضل الجهود العظيمة المبذولة ودور الشعب المصرى الذى تحمل الأعباء الاقتصادية وأصرار المصريين على استكمال بناء دولتهم.