شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اجتماعات للجنة الشئون العربية بعد العيد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية، 5 اجتماعات بعد العيد مباشرة، حيث تعقد اللجنة الفرعية للسودان يوم الأحد الموافق 9/6، اجتماعا لمناقشة ما اتخذته من إجراءات.

وتعقد اللجنة، اجتماعين يوم الاثنين الموافق 10/6 لنظر طلبى الاحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير، والنائب كامل محمود، بشأن فرص العمل بدول الخليج، والتى يعلن عنها من خلال وزارة القوى العاملة، ومقدمة من القطاعين العام والخاص بدول الخليج، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لحماية المصريين بالخارج.

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كما تعقد اللجنة، اجتماعين يوم الثلاثاء الموافق 11/6، حيث يخصص الاجتماع الأول لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الدول العربية، والاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية بين الدول العربية ومصر، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية بالمملكة الأردنية الهامشية، ووضع حلول لها مع الجانب الأردنى للتصاريح الخاصة بالعمل.

ويناقش الاجتماع الثانى طلب الإحاطة المقدم جمال محفوظ، بشأن قيام بعض الشركات بتوظيف العمالة بالخارج فى موسم الحج.