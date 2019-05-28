تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الإعلاميين، العاملين فى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية بالتوجه فورا إلى النقابة لتقنين أوضاعهم، سواء بعضوية النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة. ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى الأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة: -استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام. -بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى. - صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه. Advertisements -صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم . -أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل . -شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل. -صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم . -أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

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