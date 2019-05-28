ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من لاعبي كرة القدم الإسبانية من القسمين الأول والثاني، للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متورطة في التلاعب بنتائج المباريات عبر المراهنات الرياضية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر من الشرطة الوطنية الإسبانية، أن راؤول برافو اللاعب السابق بنادي ريال مدريد، وكذا عضو نادي ريال بلد الوليد بورخا فرنانديز يوجدان ضمن اللاعبين الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وأوضحت نفس المصادر، أن اعتقالات أخرى ستطال مجموعة من المشتبه بهم، وذلك في إطار هذه العملية المتواصلة وستشمل بعض المديرين التنفيذيين والموظفين والعاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات المتورطة في هذه القضية.
وأشارت إلى أن فرق ودوريات أمنية تم توجيهها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر نادي هويسكا ( شمال إسبانيا ) في إطار نفس العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة في اسبانيا… الشرطة تلقي القبض على عشرات اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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