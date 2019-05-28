أحمد التوفيق: نصف مليون مغربي يحفظون القرآن

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن «ما يقرب من 15 ألف كتاب قرآني ينشط فيها المغاربة حفظا وتجويدا، عربا كانوا أو عجما، تعبدا وتشرعا».

وأفاد الوزير بأن أكثر من 500 ألف يحفظون القرآن الكريم، وقال: «هذا ما اختص به سكان هذا الثغر الغربي من بلاد الإسلام».

جاء ذلك في كلمة للوزير في حفل «ليلة القرآن»، الذي احتضنه، ليلة الجمعة، المدرج الكبير التابع لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط.

وشهد الحفل تتويج الفائزين بالمسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.