بعد 3 سنوات من الاشتغال.. البرلمان يناقش اختلالات OCP

حددت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء موعدا لاستقبال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لمناقشة اختلالات المكتب الشريف للفوسفاط.
ويرتقب أن يقدم إدريس جطو خلاصات التقرير الذي استمر الاشتغال عليه أكثر من ثلاث سنوات، على أن تلي العرض مناقشة مضامينه من لدن البرلمانيين.
يذكر أنه بعد إعلان اشتغال قضاة المجلس على تقرير يهم المكتب الشريف للفوسفاط، وانتظار أكثر من ثلاث سنوات لإخراج التقرير، اكتفى المجلس، قبل أسابيع، بنشر ملخص للتقرير، ظهر، حسب المتتبعين، «باهتا وشبه فارغ بمبرر حساسية القطاع».
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