الشرطة الإسرائيلية تعتقل د. عامر الهزيل من النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس بلدية رهط بالوكالة سابقا، د. عامر الهزيل، من النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء.

وأدانت اللجنة الشعبية في رهط اعتقال الهزيل، وأصدرت بيانا، قالت فيه إن "القبضة الحديدية التي تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى أن تجعلها عنوان المرحلة من أجل مصادرة الأرض وهدم البيت وترهيب الآمنين مرفوضة وما هي إلا تصرفات عنجهية تعسفية تجاه كل صاحب قضية ووطن".

واستنكرت اللجنة الشعبية في رهط "اعتقال أحد قيادات البلد الشرفاء وهو الدكتور عامر الهزيل، فجر اليوم، ونطالب بالإفراج عنه فورا دون شرط أو قيد".

وختمت بالقول: "نحن خلقنا حتى نعيش بحرية على أرضنا التاريخية والمقدسة، ولن ترهبنا الاعتقالات والملاحقات من قبل معيان وزمرته من شرطة وعسكر".