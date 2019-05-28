القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُظمّت وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي المستمر في إضرابه منذ 55 يوما بشكل متواصل على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، وذلك بعد صلاه التراويح، أمس.
وشارك في الوقفة نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ولجنة أهالي الأسرى وحركة فتح في إقليم الخليل وعائلة الأسير حسن العويوي وممثلو فعاليات المحافظة.
وحمّل المتحدثون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياه الأسير حسن العويوي، وطالبوا منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياه الأسير العويوي.
يذكر أن الأسير حسن العويوي يخوض إضرابا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ تاريخ 2 نيسان/ إبريل، ومؤخرا تم نقله إلى مستشفى "كابلان" بعد تدهور خطير على صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.