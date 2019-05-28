الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُظمّت وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي المستمر في إضرابه منذ 55 يوما بشكل متواصل على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، وذلك بعد صلاه التراويح، أمس.

وشارك في الوقفة نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ولجنة أهالي الأسرى وحركة فتح في إقليم الخليل وعائلة الأسير حسن العويوي وممثلو فعاليات المحافظة.

وحمّل المتحدثون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياه الأسير حسن العويوي، وطالبوا منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياه الأسير العويوي.

يذكر أن الأسير حسن العويوي يخوض إضرابا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ تاريخ 2 نيسان/ إبريل، ومؤخرا تم نقله إلى مستشفى "كابلان" بعد تدهور خطير على صحته.