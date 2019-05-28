انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران ترغب بمحاورة دول الخليج وترفض التفاوض مع واشنطن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:50 صباحاً - أبدت الخارجية الإيرانية استعدادها لإيجاد آلية للدخول في حوار بنّاء مع دول الخليج، مؤكدة أنها لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، قوله: "نحن الآن لا نرى مجالاً لأي مفاوضات مع أمريكا، والأساس في الحوار هو العودة إلى الاتفاقات الدولية واحترامها".

وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية، بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وشدد موسوي على أن بلاده لا تولي التصريحات الأمريكية اهتماماً، وأن أي تغيُّر فيها يجب أن يرافقه تغيُّر في السلوك.

بدوره، أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده مستعدة لإيجاد آلية للدخول في حوار بنَّاء مع دول الخليج.

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وقال عراقجي خلال لقائه في العاصمة الكويتية وزير الخارجية الكويتي، إن سياسة العقوبات الأمريكية تهدد الأمن في المنطقة.

وسلّم عراقجي رسالة إلى وزير الخارجية الكويتي من نظيره الإيراني تتعلق بالتوتر الذي تشهده المنطقة.

وكان ترامب قال إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني ولا تريد إلحاق الأذى بإيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، أنه يعتقد أن طهران تريد عقد صفقة جديدة.

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً من قِبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ بعد تخلي طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن البرنامج النووي المبرم في 2015؛ على أثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية من خلال مليشيا الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.