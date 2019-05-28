شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الجزيرة بين حديثة وبيجي والان مع التفاصيل
قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العراق اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الجزيرة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي.
ويوم أمس نفذ تنظيم داعش عدة عمليات في مناطق كان قدطُرد منها العام الماضي.
يشار إلى أن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المدن العراقية التي سيطر عليها التنظيم خلال العام 2014.
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