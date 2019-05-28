فشل لقاء بين لوليسغارد مع الفريق الحكومي

قالت مصادر محلية إن لقاء بين لوليسغارد مع الفريق الحكومي انتهى بالفشل وتم الاتفاق على لقاء آخر بعد شهر من الآن.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي اللقاء أتى عقب توتر العلاقة بين الفريق الحكومي والمبعوث غريفيت ولاسيما بعد ترحيبهم ومباركتهم لمليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاق احادي الجانب وتجاوز وانتهاك صارخ للمتفق عليه. بناء على الاتفاق من النسخة المعدله والمصادق عليه من الجنرال لوليسغارد والفريق الحكومي. والذي ينطوي على تهديد خطير في شرعنة مليشيات الحوثي الانقلابية.

واضاف: اجتماع اليوم تطرق إلى مناقشة مطالبة والفريق الحكومي، بتوقيف المهزلة الحاصلة في الحديدة.وان الحكومة الشرعية وقوات التحالف غير معترف بها جملة وتفصيله. وطالب الفريق الحكومي إعادة النظر والايفاء والالتزام بحسب المتفق عليه في الاجتماع الاخير مع الجنرال.

Advertisements

وبناء على مخرجات اتفاق السويد والنسخة المعدلة والذي لا تحتاج إلى تأويل او تفسير.

وكان من المتوقع ان يعقد الجنرال لوليسغارد مؤتمر صحفيا غدا في عدن يوضح خلاله الكثير من التوضيحات بشأن الحديدة.

لكن تم تعليق اللقاءت إلى بعد عيد الفطر المبارك. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق .