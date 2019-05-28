شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ الأزمة.. طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة والان مع التفاصيل

قالت مصادر صحفية إن طائرة قطرية تابعة للأسطول الأميري، هبطت في وقت مبكر الثلاثاء، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية قبل ساعات من بدء قمتين عربية وخليجية دعا إليهما الملك سلمان في مكة المكرمة.

وذكر حساب ”موجز الأخبار“ السعودي على تويتر، أن الطائرة كانت تقل وفدًا مكوَّنًا من 18 شخصًا وقد غادرت مباشرة بعد نزولهم.

وأظهرت بيانات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة الطائرة عقب تنزيل ركابها بالمطار السعودي، وفقًا لمواقع إلكترونية لتتبع مسارات الطائرات.