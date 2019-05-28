شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: لا مجال للتفاوض مع واشنطن حاليا والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة، على الرغم من إعلان وزير الخارجية العراقي قبل يومين وعلى مسامع نظيره الإيراني الذي زار بغداد، أن بلاده ستلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، لتخفيف التوتر بين البلدين،

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله: “نحن الآن لا نرى مجالاً لأي مفاوضات مع أميركا”.

وجاء الموقف الإيراني، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اليابان، الاثنين، أن بلاده مستعدة للحوار مع إيران، إن كانت الأخيرة تريد الحوار. وقال ترمب: “أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”. وأضاف “سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

وأكد في تصريحات لاحقة أن بلاده أن “لا تسعى إلى تغيير النظام” في إيران. وأضاف أنه يعتقد أن إيران تريد عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع. وقال: “نحن لا نسعى لتغيير النظام في إيران، إلا أننا نريدهم أن يتوقفوا عن إجراء التجارب النووية”، مضيفاً أن لإيران تصرفات كثيرة غير مقبولة في الشرق الأوسط.