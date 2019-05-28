شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أوروبية: الحوثيون يتسلمون شحنة طائرات ايرانية عبر ميناء الحديدة والان مع التفاصيل
قالت مجلة ”أطلیار“ الإسبانیة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، السبت، أن إیران تزود الحوثیین بالأسلحة ومعدات تكنولوجیة عسكریة عبر میناء الحدیدة الذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن المتمردین بدأوا الانسحاب منھ قبل أسبوعین.
وذكرت المجلة بأن الصور التي حصلت عليها على الدعم العسكري المباشر الذي یتلقاه الحوثیون من إیران، الذي یھدد ھذه المرة بتقویض اتفاقات السوید وھي أھم فرصة لإنھاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات حسب المجلة.
وقالت المجلة الإسبانیة، إن الحوثیین أفرغوا، الخمیس الماضي، في میناء الحدیدة شحنة قادمة من إیران تتألف من أسلحة ومعدات تجمیع الطائرات من دون طیار، التي یستخدمھا الحوثیون لشن ھجمات في السعودیة التي تقود التحالف العربي.
واعتبرت ”أطلیار“ تراخي فرق الأمم المتحدة في موانئ الحدیدة، منح الحوثیین فرصة للتزود بالسلاح من إیران، على الرغم من أن اتفاقات السوید تنص على تسلیم الموانئ إلى سلطة محایدة من الأمم المتحدة.
وأكدت المجلة أن الإیرانیین یستخدمون الحوثیین في الیمن لتصعید المواجھة مع الولایات المتحدة.
وأشارت ”أطلیار“ عن المصادر قولھا إن تھریب الأسلحة الإیرانیة إلى الحوثیین الذي یعني التصعید المباشر للحرب وتھدید اتفاقات السوید، ھو أیضا جزء من تكثیف المواجھة مع الولایات المتحدة بالنیابة عن إیران.
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