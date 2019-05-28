شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 10 غارات على معسكر جربان جنوبي صنعاء والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أيار 28، 2019 سلسلة غارات على معسكر للمليشيا في صنعاء.
وقالت شهود عيان إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات معسكر جربان في مديرية سنحان جنوبي العاصمة.
وذكر الشهود أن القصف الجوي العنيف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة.
وأضافوا أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر جراء القصف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
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