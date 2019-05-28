شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، أيار 28، 2019، مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شد الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.