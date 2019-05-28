شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: زيارة البرهان للإمارات تعكس الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقتهما والان مع التفاصيل

وصفت صحيفة " الخليج " العلاقات الإماراتية السودانية على الدوام بالتميز والثبات .. مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أول أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاؤه بكبار قادة الدولة، على رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعكس الأهمية التي يوليها البلَدان لهذه العلاقات، وتقويتها، والحفاظ على ديمومتها، وتطويرها لما يخدم الشعبين الشقيقين.

ولفتت إلى أنه مجدداً، أكدت الإمارات دعمها الكامل لجمهورية السودان، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها، واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها في التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال لقائه البرهان في العاصمة أبوظبي، حيث جدد التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، ورغبته في أن يرى السودان قادراً على عبور الأزمة التي يمر بها، والتوجه نحو المستقبل بروح وطنية واحدة.

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وأضافت أنه منذ نشأتها، لم تكن دولة الإمارات إلا داعمة لأمن واستقرار أشقائها، مستشعرة حجم الأخطار التي تحيط بالمنطقة من المحيط إلى الخليج، خاصة في ظل المخططات الهادفة إلى تفتيت وحدة الأمتين العربية والإسلامية، وقد زادت هذه المخاطر خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي صار يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تفويت الفرصة للنيل من وحدة وتماسك الجبهات الداخلية في البلدان العربية، وهو ما تؤكده الإمارات على الدوام، التي جددت ثقتها بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية التي تمر بها منذ أشهر، كما لديها إيمان عميق بقدرة القيادة الجديدة للسودان على التوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة.

وقالت إن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة السودان في الظروف العصيبة التي مرت، وتمر بها في الوقت الحاضر، كان محل ترحيب قيادة المجلس العسكري، والشعب السوداني بأسره، وهو ما أشار إليه عبدالفتاح البرهان، الذي ثمّن هذا الدعم الذي قال إنه هدف إلى تعزيز اقتصاد بلاده، وتجاوز الظروف العصيبة التي تمر بها، فيما يرى مراقبون أن المساعدات الإماراتية والسعودية للشعب السوداني تأتي في إطار رؤية البلدين الاستراتيجية، الهادفة إلى حماية الأمن القومي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة العربية.

وأكدت " الخليج " في الختام أن المواقف التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم السودان، أثبتت أنها، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تكن إلا عوناً لأشقائها، وهو ما يتجسد اليوم في السودان، يرتكز على التقارب والتلاقي الشعبي، حيث امتدت أيادي الخير لتكون عوناً للمحتاج كلما شعر بضائقة، وهو ما أكدته التطورات الأخيرة، حيث كان للمساعدة الإماراتية للسودان الأثر الكبير في استقرار الأوضاع هناك، ما يؤسس لعلاقة أكثر قوة ومتانة في المستقبل.