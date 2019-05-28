شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تسلل انتحارية بالضالع والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية، موقع تعزيزات لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى منطقة الفاخر شمالى محافظة الضالع.
جاء ذلك تزامنًا مع قصف مدفعى للقوات المشتركة على مواقع وأهداف الحوثيين فى ذات المنطقة، فيما أفشلت القوات المشتركة هجومًا انتحاريًا لميليشيات الحوثى هو الثانى خلال 24 ساعة داخل مدينة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، ةكإن "قتلى وجرحى سقطوا فى صفوف المتمردين الحوثيين فى مواجهات مع القوات المشتركة، بعد أن دفع المتمردون بالعشرات من مسلحيهم لتنفيذ محاولة تسلل انتحارية باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة".
وقتل ثلاثة قناصة تابعين للحوثيين عقب استهداف لأفراد القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، فيما قالت مصادر فى القوات المشتركة إنها رصدت مواقع تمركز القناصة الحوثيين على أسطح مبانٍ سكنية محيطة بجولة الحلقة فى شارع الخمسين، وتم قتل ثلاثة منهم، عقب قتلهم أحد أفراد القوات المشتركة وإصابة آخر.
وكثف القناصة الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية من استهداف المدنيين فى الأحياء السكنية المحررة، وقتلوا عاملين اثنين فى منشآت خدمية داخل مدينة الحديدة، ضمن تصعيدها الهادف لنسف اتفاق السويد.
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