- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالثلاثاء 2019/5/28 12:54 مساء بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز استعداد العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير لطرح رؤية جديدة، وتأكيد أمير الكويت على التصدي لكل مثيري الفتن، وامتلاك التحالف العربي أدلة تدين "الحرس الإيراني في دعم الحوثيين، وقصف إسرائيلي لـ"تل الشعار" بالقنيطرة السورية وإصابة 11 جنديا في تفجير شرقي الهند.
وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون مطالبة حكومة اليمن بتصحيح مسار "إعادة الانتشار" بالحديدة ومقتل 3 قناصة حوثيين بالحديدة، وضبط شحنتي مخدرات في مأرب.
أما في الاقتصاد فتطالعون تخفيضات أوبك وعقوبات أمريكا تدعم النفط وحرب التجارة تضغط على السوق وتحذير الاتحاد الأوروبي من كون منظمة التجارة العالمية في خطر.
وإلى الملاعب، تتابعون تقارير إنجليزية تكشف عن اهتمام الهلال السعودي بلاعب ستوك سيتي.
وفي التكنولوجيا، "أسوس" تكشف عن أحدث أجهزتها اللوحية خلال معرض "كمبيو تكس" 2019.
وفي الفن، "تشرنوبل" يتفوق على "صراع العروش" ويحصد ردود فعل إيجابية.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قناصة حوثيين وتفجير بالهند.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.