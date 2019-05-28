يونيسف تحذر من مخاطر تزايد الهجمات على المدارس بأفغانستان

استهداف المدارس في أفغانستان أثر بالسلب على سير العملية الدراسية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، إن الهجمات على المدارس في أفغانستان تزايدت في العام الماضي إلى 3 أمثال تقريبا؛ ما يزيد من صعوبة توفير التعليم للأطفال في كثير من مناطق البلاد.

وأكدت المنظمة التي تشجع التعليم وحقوق الأطفال أن عدد الهجمات على المدارس الأفغانية قفز من 68 هجوما في 2017 إلى 192 هجوما العام الماضي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يجري فيها تسجيل تزايد في الهجمات.

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وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لـ"يونيسف": "التعليم يتعرض للهجوم في أفغانستان، الهجمات الخرقاء على المدارس وقتل المدرسين وإصابتهم وخطفهم والتهديدات الموجهة للتعليم تدمر آمال جيل كامل من الأطفال".

ولا يزال أكثر من ألف مدرسة في أنحاء البلاد مغلقة بسبب التهديدات الأمنية من جماعات -مثل طالبان وتنظيم داعش الإرهابي- حيث تختار أهدافا سهلة لشن هجمات تستهدف توسيع وتعزيز نفوذها.

وذكرت المنظمة أن استخدام مباني المدارس كمراكز اقتراع أثناء الانتخابات البرلمانية كان عاملا وراء الزيادة في الهجمات.

وأضافت أن نحو 3.7 مليون أو ما يقرب من نصف عدد الأطفال في سن التعليم غير مسجلين في التعليم الرسمي بالبلاد.