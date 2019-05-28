انت الان تتابع مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منفذ هجوم نيوزيلندا

اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.

وحسب "إس بي إس" فإنه من المقرر أن يتوجه الخبير من أصل مصرى إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لبدء العمل على التحقيقات التى قد تستغرق شهرا. وأشارت الشبكة الأسترالية إلى أن التحقيقات تركز على الوقت الذى استغرقته الشرطة فى الاستجابة للإنذار، والأسلحة التى استخدمتها عناصرها، وطريقة تعاملهم مع منفذ

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