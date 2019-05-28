وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق...

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حديث لإذاعة "فرانس انتر"، أكد الوزير الفرنسي "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".